Окупанти обстріляли село під Херсоном: загинув чоловік

Одна людина загинула 17 вересня внаслідок російського обстрілу села Томина Балка Білозерської громади. Про це повідомив начальник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти вгатили по населеному пункту близько 14:50. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Зазначається, що отримані ним травми виявилися надто тяжкими: медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Як додають в обласній прокуратурі, дані щодо інших постраждалих, окрім 69-річного загиблого, уточнюються. Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Крім того, в обладміністрації повідомили про обстріл села Садове Херсонської громади, внаслідок чого травму спини отримав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу, його здоров’ю наразі нічого не загрожує.

Зазначимо, що раніше про обстріли Томиної Балки, що розташована за декілька кілометрів від берегів Дніпра та Дніпровського лиману, влада регіону раніше не згадувала. Втім, сусіднє селище Розлив, розташоване ще далі від річки, обстрілу зазнало 16 липня: тоді дістали поранення двоє людей.

Білозерку ж російська армія лише останнім часом обстрілювала неодноразово, зокрема 3 вересня там загинув чоловік, а його дружина, доча та ще один місцевий мешканець були поранені. 13 серпня внаслідок обстрілів селища російською армією було поранено двох людей.