Окупанти обстріляли село у Запорізькій області

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Запорізької області нічними обстрілами.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району", - зазначив Старух.

За його словами, пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі.

На щастя, жерт серед цивільного населення немає.

"Спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя. Дякуємо рятувальникам і саперам операция прошла вдало, небезпечні рештки вивезені за межі житлових кварталів", - додав Старух.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Запоріжжю 12 листопада в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди.

Зазначимо, армія РФ 10 листопада 71 раз атакувала Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапили 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах.