Окупанти обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула

30 грудня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Семенівка у Чернігівській області. Наразі відомо про 1 загиблого.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію", - зазначив Тимошенко.

За його словами, зафіксовано три прильоти.

Крім того, в місті зникла електроенергія.

Наразі відомо про 1 загиблого. Інформація уточнюється.

Зазначимо, місцева влада рекомендує мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області покинути потенційно вразливі для обстрілів території. Тим хто зголоситься на переїзд влада обіцяє допомогти з переселенням.