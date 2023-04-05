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Окупанти обстріляли ще одне селище на Донеччині: двоє людей загинули
Російські окупанти 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківка Донецької області, внаслідок чого двоє цивільних загинули, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що обстріл стався близько 11-ї години. За попередніми даними, ворог застосував касетні боєприпаси.
Наразі на місці влучання працюють піротехніки, які знешкоджують нерозірвані снаряди.
Нагадаємо, вдень 5 квітня росіяни також здійснили танковий обстріл селища Велика Новосілка на Донеччині. Ворог влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Протягом попередньої доби війська РФ обстрілами вбили чотирьох жителів Донеччини, поранили ще 11. Загарбники атакували будівлі в низці населених пунктів регіону.