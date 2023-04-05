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Війна Війна
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Події
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Окупанти обстріляли ще одне селище на Донеччині: двоє людей загинули

Донеччина, пошкодження, 5 квітня 2023
Наслідки обстрілу Олексієво-Дружківки на Донеччині, 5 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківка Донецької області, внаслідок чого двоє цивільних загинули, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що обстріл стався близько 11-ї години. За попередніми даними, ворог застосував касетні боєприпаси.

Наразі на місці влучання працюють піротехніки, які знешкоджують нерозірвані снаряди.

Нагадаємо, вдень 5 квітня росіяни також здійснили танковий обстріл селища Велика Новосілка на Донеччині. Ворог влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Протягом попередньої доби війська РФ обстрілами вбили чотирьох жителів Донеччини, поранили ще 11. Загарбники атакували будівлі в низці населених пунктів регіону.