Окупанти обстріляли школу в Донецькій області, де в цей момент були люди

Російські окупаційні війська в ніч на 28 вересня завдали удару по школі в Миколаївці Донецької області. Там місцеві жителі облаштували укриття і переховувалися під час ворожої атаки, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Укриття витримало атаку — ніхто з 12 людей, що там перебували, не постраждав. Сама будівля школи зазнала значних руйнувань.

Крім того, 27 вересня росіяни час від часу стріляли по Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці у Мар'їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв.

Також артобстрілу зазнав Торецьк. В результаті пошкоджено 2 будинки, постраждалих немає.

Нагадаємо, за останню добу росіяни продовжували обстрілювати Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Харківську області. В ніч на 28 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район.

Ввечері 27 вересня армія країни-агресора вдарила по Харкову ракетами С-300. В Гуляйполі Запорізької області ракетами С-300 окупанти зруйновали будівлю, що мала статус історичної пам’ятки.