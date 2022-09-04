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Окупанти обстріляли Слов'янськ

Окупанти обстріляли Слов&#39;янськ

У ніч проти 4 вересня російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це на Facebook написав мер Слов'янська Вадим Лях.

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"Неділя, 4 вересня. У нас знову нічні обстріли. На щастя, без жертв. Цього разу місто «звільнили» від СТО та спортзалу в пров. Андріївському. У спортзал MegaGYM я ходив останні чотири місяці. Завтрашнє відвідування скасовується. Бережіть себе", - Написав він.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня окупанти обстріляли Очаків та Вознесенськ Миколаївської області.

Також у ніч на 4 вересняокупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Автор:
Степан Крьока