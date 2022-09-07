Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами будинку можуть бути люди

У ніч на 7 вересня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Слов’янськ у Донецькій області. Пошкоджено школу і житловий будинок, під завалами якого можуть бути люди.

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Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Середа, 7 вересня. У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, 4-та школа. На щастя без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома", - зазначив Лях.

За його словами, від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам, вибиті шибки, обірвані дроти.