Окупанти обстріляли Сумщину

Російські військові обстріляли Сумську область. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Росіяни двічі обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад. Всього 25 приходів з САУ. Без жертв та руйнувань", - написав Живицький.

Нагадаємо, 9 вересня, після 09:00 ранку російські окупаційні війська задіяли авіацію для нанесення удару по лікарні в Великописарівської громаді Сумської області.