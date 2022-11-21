Окупанти обстріляли Сумщину

У вечері 21 листопада російські окупанти обстріляли прикордонне село в Сумській області. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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"Хотінська громада сьогодні постраждала від обстрілів із Росії. Ворог вдарив по прикордонному селу водночас із кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів з артилерії та ще 10-ть із «Градів» розірвалися біля будинків мирних мешканців", - написав Живицький.

Він додав, що відомо щонайменше про п’ять осель, які значно постраждали. Там вибиті вікна із рамами, частково зруйновані стіни та дахи.

Також пошкоджений газопровід. Люди не постраждали.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 21 листопада завдала ракетного удару по селах Запорізької області. Вибухами зруйновані та пошкоджені житлові будинки.