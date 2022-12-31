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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли Сумщину
Російські військові обстріляли Сумську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Сумської Обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
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"Ситуація на прикордонні станом на 09:30 31 грудня 2022. Ніч на прикордонні була без обстрілів. Але сьогодні, після 8 ранку, росіяни відкрили артилерійський вогонь по Краснопільській громаді. Було 3 прильоти", - написав він.
Інших подробиць Живицький не повідомив.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів російською армією 30 грудня загинув 50-річний мешканець Харкова.Підписуйтесь на наш Telegram канал