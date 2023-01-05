Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Російські військові обстріляли Сумську та Чернігівську області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням ПТРК, мінометів, ствольної артилерії та ВОГів. Під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумщини й 1 громада Чернігівщини", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, обстріли велися з російських населених пунктів Дроновка, Погар, Случевськ, Лєднєв, Гудовка, Зноб та Краснооктябрський.

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації за добу 4 січня завдали ударів по Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Також 4 січня росіяни 48 разів обстріляли Херсонщину.