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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли Сумську область
Російські військові в ніч проти 3 вересня обстріляли Сумську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.
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"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок почався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. Дякую нашим Захисникам та Захисницям!", - написав він.
Нагадаємо, російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріл по всій лінії фронту в Донецькій області від Курахівської до Званівської громад.
Також Збройні сили України в ніч проти 3 вересня збили 5 ракет, які російські військові випустили містом Дніпро.Підписуйтесь на наш Telegram канал