Окупанти обстріляли Сумську область

Російські військові в ніч проти 3 вересня обстріляли Сумську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок почався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. Дякую нашим Захисникам та Захисницям!", - написав він.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріл по всій лінії фронту в Донецькій області від Курахівської до Званівської громад.

Також Збройні сили України в ніч проти 3 вересня збили 5 ракет, які російські військові випустили містом Дніпро.