Окупанти обстріляли Сумську область із САУ та мінометів

Російські військові протягом дня 21 липня кілька разів відкривали вогонь по прикордонних громадах Сумської області, повідомив у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Після 14:00 росіяни відкривали вогонь із САУ по Білопільській громаді, зафіксували 11 влучень. Також ворог вів вогонь з міномета.

О 17:00 Зноб-Новгородська громада потрапила під удар, росіяни також вели вогонь із міномету, зафіксували 10 влучень. О 19:00 загарбники почали вести вогонь з мінометів та артилерії по території Шалігінського ландшафтного заказника.

"На щастя – без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам", - додав Живицький.

Раніше ціллю росіян у Сумській стали приміщення Шалигинського лісництва, а також сільський громадський туалет та церква в Есманьській громаді. Тоді в результаті пошкоджено приміщення Шалигинського лісництва, згоріли 2 службові автомобілі. Один місцевий житель отримав поранення уламком ворожого боєприпасу, чоловік у лікарні.

Зазначимо, що мешканців Сумської області закликають евакуюватись. Таке прохання пов'язане із загрозою ракетних ударів з боку Росії.