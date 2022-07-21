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Окупанти обстріляли Сумську область із САУ та мінометів

Окупанти обстріляли Сумську область із САУ та мінометів

Російські військові протягом дня 21 липня кілька разів відкривали вогонь по прикордонних громадах Сумської області, повідомив у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Після 14:00 росіяни відкривали вогонь із САУ по Білопільській громаді, зафіксували 11 влучень. Також ворог вів вогонь з міномета.

О 17:00 Зноб-Новгородська громада потрапила під удар, росіяни також вели вогонь із міномету, зафіксували 10 влучень. О 19:00 загарбники почали вести вогонь з мінометів та артилерії по території Шалігінського ландшафтного заказника.

"На щастя – без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам", - додав Живицький.

Раніше ціллю росіян у Сумській стали приміщення Шалигинського лісництва, а також сільський громадський туалет та церква в Есманьській громаді. Тоді в результаті пошкоджено приміщення Шалигинського лісництва, згоріли 2 службові автомобілі. Один місцевий житель отримав поранення уламком ворожого боєприпасу, чоловік у лікарні.

Зазначимо, що мешканців Сумської області закликають евакуюватись. Таке прохання пов'язане із загрозою ракетних ударів з боку Росії.

Автор:
Віта Молодан