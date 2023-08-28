Окупанти обстріляли Торецьк з РСЗВ: є загибла та поранені (ФОТО)

Одна людина загинута та три отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами прифронтового Торецька ввечері 28 серпня. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що обстріл було здійснено о 18:00, ймовірно з використанням касетних боєприпасів реактивної системи залпового вогню "Ураган". Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки. Розпочато розслідування провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що 11 травня внаслідок ракетного удару по Торецьку із застосуванням РСЗВ "Смерч" було поранено вісім людей та частково зруйновано три будинки. 20 травня росіяни "накрили" місто "Градами", внаслідок чого було поранено п'ять мешканців. 5 червня росіяни скинули на центр Торецька авіабомби: поранення отримали троє людей. А 6 липня в Торецьку через обстріл загинула продавчиня магазину.