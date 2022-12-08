Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: є жертва

Російські окупаційні війська 8 грудня обстріляли приватний сектор Торецька Донецької області, є загиблий та поранені.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Росіяни обстріляли приватний сектор міста з артилерії. Пошкоджено 12 будинків", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула та двоє поранені.

На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, військові Російської Федерації 7 грудня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирних жителів.