Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: є жертва

Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: є жертва

Російські окупаційні війська 8 грудня обстріляли приватний сектор Торецька Донецької області, є загиблий та поранені.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Росіяни обстріляли приватний сектор міста з артилерії. Пошкоджено 12 будинків", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула та двоє поранені.

На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, військові Російської Федерації 7 грудня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирних жителів. 

Автор:
Ніна Комащенко