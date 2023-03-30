Окупанти обстріляли три громади Сумщини: постраждав місцевий житель

Російські окупанти протягом 30 березня обстріляли три громади Сумської області. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що в Краснопільській громаді ворог скинув два вибухові предмети типу ВОГ. Внаслідок цього поранено місцевого жителя.

Середино-Будську громаду загарбники обстріляли з міноментів – зафіксовано 13 "прильотів". Таким чином окупанти пошкодили недіюче зерносховище та приватний будинок.

Також війська РФ атакували й Білопільську громаду – ворог застосував гранатомети, здійснивши 41 постріл.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області, пошкодивши будинки. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.