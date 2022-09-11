Окупанти обстріляли три міста на Донеччині

Російські військові одночасно завдали удару по трьох містах в Донецькій області. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Згідно з повідомленням, під вогонь потрапили Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївка. Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу. Наразі відомо про щонайменше одну поранену людину.

"Росіяни вкотре прицільно б'ють саме по цивільній інфраструктурі та шкодять передусім місцевому населенню. Зараз на місці обстрілів працюють рятувальники і правоохоронці - розбирають завали й документують злочини російських окупантів", - написав Кириленко.

Нагадаємо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. Контрнаступ українських військ ще триває, наразі відомо про понад 40 звільнених населених пунктів на Харківщині.

Тим часом російська влада призупинила процес організації так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ.