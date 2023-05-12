Окупанти обстріляли три області України: кілька людей поранені

Російські окупанти 11 травня обстріляли Дніпропетровську, Херсонську та Донецьку області, внаслідок чого постраждали троє людей.

Зокрема, загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області – там одна людина травмована, повідомив міський голова Олександр Саюк.

Ворог зруйнував три приватні житлові будинки, одну господарчу споруду та паркан. Пошкоджено релігійну будівлю, сім приватних житлових будинків, шість господарчих споруд, дві автівки, пʼять парканів. Крім того, росіяни пошкодили газопроводи та лінії електропередач – фахівці працюють над відновленням.

Наслідки обстрілу Нікополя 12 травня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook Наслідки обстрілу Нікополя 12 травня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook

Також війська РФ обстріляли Бериславський район Херсонської області, поінформував очільник районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

За його словами, під артилерійським вогнем опинилися околиці та житлові квартали села Осокорівка. Внаслідок ворожих обстрілів частково пошкоджена будівля обʼєкта критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни скинули на регіон осколкові боєприпаси з дрону, через що житель села Одрадокам'янка отримав поранення.

На Донеччині окупанти атакували Костянтинівку, поранивши одну людину. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що ворог ударив по місту зі "Смерчів" та артилерії. Таким чином було пошкоджено 28 приватних будинків, дві багатоповерхівки, крамницю та два газопроводи.