Окупанти обстріляли три райони Харківщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів. Поранено двох цивільних людей.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.

У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, протягом доби 2 січня під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів