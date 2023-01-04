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Окупанти обстріляли три райони Харківщини
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів. Поранено двох цивільних людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.
Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Крім того, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.
Зазначимо, протягом доби 2 січня під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів