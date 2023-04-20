Окупанти обстріляли три райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інші населені пункти.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та сталася пожежа.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, на Харківщині тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 283 вибухонебезпечні предмети.

Зазначимо, у Вовчанську Харківської області на місці авіаудару, який російські окупанти здійснили 18 квітня, знайшли тіла двох загиблих цивільних.

Внаслідок удару було пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Горіли близько 60 торговельних павільйонів.