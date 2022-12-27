Окупанти обстріляли три райони Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів по прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення населених пунктах.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше страждає Куп'янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 25 грудня у Куп’янському районі було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд.