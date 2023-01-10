Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли три райони Харківської області

Окупанти обстріляли три райони Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - зазначив Синєгубов.

За добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.

Також 9 січня  близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

Автор:
Світлана Манько