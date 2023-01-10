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Окупанти обстріляли три райони Харківської області
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - зазначив Синєгубов.
За добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також 9 січня близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.