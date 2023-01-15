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Окупанти обстріляли три райони Харківської області
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла", - зазначив Синєгубов.
Він повідомив, що до 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, протягом доби ворог продовжував обстріли Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
У Вовчанську обстрілами пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об'єкти. У селі Грушівка Куп’янського району пошкоджено неексплуатовану будівлю та об'єкт цивільної промисловості.
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, зранку 14 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Індустріальному району Харкова.