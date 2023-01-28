Окупанти обстріляли три райони Харківської області: пошкоджені будинки та будівля ліцею

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини", - зазначив Синєгубов.

За його словами, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

У с. Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, в області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

Зазначимо, напередодні ворог також масовано обстрілював Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони.

У Дворічній Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік та жінка. У смт Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років.