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Окупанти обстріляли три райони Харкова: влучили в житловий будинок

Окупанти обстріляли три райони Харкова: влучили в житловий будинок

Зранку 19 серпня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Під ударами ворога опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони міста.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"О 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський", - зазначив Терехов.

За його словами, в одному випадку трапилося попадання в житловий будинок, попередньо одна людина постраждала.

Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа.

Зазначимо, 18 серпня окупанти влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова.

Крім цього,  було обстріляно територію Холодногірського району міста. Зокрема, відомо, що руйнувань там зазнав палац культури "Залізничник" - пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму.

А ввечері в середу, 17 серпня, росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова. Станом на 15:00 18 серпня відомо про 12 загиблих.

Автор:
Світлана Манько