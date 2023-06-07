- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: загинули двоє дорослих і дитина
Російські окупанти здійснили артобстріл міста Українськ на Донеччині.Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він зазначив, що внаслідок атаки загинули троє людей – дорослі та одна дитина. Також загарбники поранили трьох дітей.
"На місці працюють ДСНС та поліція", – написав Єрмак.
Оновлено. Як уточнили в Селидівській міській військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Українська поранення отримали пʼятеро людей, четверо з яких – діти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Усіх постраждалих доставили до лікарні, їм надається медична допомога.
Росіяни пошкодили два приватні будинки та 14 багатоповерхівок.
Нагадаємо, протягом доби 6 червня війська РФ обстріляли кілька громад Донеччини. Очільник ОВА Павло Кириленко повідомляв, що загарбники вбили двох людей – у Торському та Північному.