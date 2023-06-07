АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: загинули двоє дорослих і дитина

Донецька область, знак
Донецька область. Фото: Павло Кириленко / Facebook

Російські окупанти здійснили артобстріл міста Українськ на Донеччині.Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що внаслідок атаки загинули троє людей – дорослі та одна дитина. Також загарбники поранили трьох дітей.

"На місці працюють ДСНС та поліція", – написав Єрмак.

Оновлено. Як уточнили в Селидівській міській військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Українська поранення отримали пʼятеро людей, четверо з яких – діти.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, їм надається медична допомога.

Росіяни пошкодили два приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

Нагадаємо, протягом доби 6 червня війська РФ обстріляли кілька громад Донеччини. Очільник ОВА Павло Кириленко повідомляв, що загарбники вбили двох людей – у Торському та Північному.

Автор:
Артем Ющенко