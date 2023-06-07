Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: загинули двоє дорослих і дитина

Російські окупанти здійснили артобстріл міста Українськ на Донеччині.Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що внаслідок атаки загинули троє людей – дорослі та одна дитина. Також загарбники поранили трьох дітей.

"На місці працюють ДСНС та поліція", – написав Єрмак.

Оновлено. Як уточнили в Селидівській міській військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Українська поранення отримали пʼятеро людей, четверо з яких – діти.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, їм надається медична допомога.

Росіяни пошкодили два приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

Нагадаємо, протягом доби 6 червня війська РФ обстріляли кілька громад Донеччини. Очільник ОВА Павло Кириленко повідомляв, що загарбники вбили двох людей – у Торському та Північному.