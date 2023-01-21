Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: одна людина загинула, ще двоє поранені

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Вранці 21 січня окупанти вдарили по Вовчанську.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше від обстрілів постраждало місто Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка", - зазначив він.

Крім того, 20 січня у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік, його госпіталізували.

Також за словами Синєгубова, 20 січня поранення отримав цивільний чоловік 27 років у селі Ківшарівка Куп'янського району.

Нагадаємо, армія РФ 19 січня випустила ракети С-300 по школі-інтернату на Харківщині.