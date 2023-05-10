Окупанти обстріляли Вовчанськ: одна людина загинула

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. 10 травня окупанти обстріляли Вовчанськ, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у місті Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік", - зазначив він.

За словами очільника області, за попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 9 травня ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ ракетами "Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Внаслідок російської агресії поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

А 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Харківському району області. Ворог застосував ракети С-300. Тоді обійшлося без постраждалих.