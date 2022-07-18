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Окупанти обстріляли Харків

Окупанти обстріляли Харків

Російські військові 17 липня завдали ракетного удару по Харкову. Про це на Facebook повідомила Національна поліція Харківської області.

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"17 липня ракетну атаку зазнав Харків, в результаті пошкоджено дві багатоповерхівки. Під ворожі удари потрапили села Івашки, Коробочкіне, Малинівка, Елітне, Калинове, смт Печеніги, місто Чугуїв", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, через обстріл було зруйновано житлові будинки, господарські будівлі. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 20 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти заважають просуванню українських військ у бік держкордону, а також обстріляли райони Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Російські Тишки, Розплідник, Коробочкіне. Наніс авіаудари біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

У свою чергу аналітики ISW зазначають, що поки що є лише непрямі докази, які можуть вказувати на наказ Путіна захопити Харків та область.

Автор:
Степан Крьока