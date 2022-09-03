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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли Харків
Російські військові обстріляли Харків, ракета прилетіла поряд із школою. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов.
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"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - написав Терехов.
Нагадаємо, 31 серпня окупанти обстріляли Харків. Після обстрілів у двох районах міста залишилися касетні боєприпаси, що не розірвалися.