Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300

27 вересня армія країни-агресора вдарила по Харкову ракетами С-300. Протягом доби окупанти продовжувалитерор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої ночі близько 21:00 ворог обстріляв Холодногірський район Харкова попередньо ракетами ЗРК С-300. Пошкоджені об'єкти інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється", - зазначив Синєгубов.

Крім того, протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.

Також триває розмінування деокупованих територій Харківщини. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 1547 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів. Вчора Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення м. Куп'янськ-Вузловий. Дякуємо ЗСУ та віримо в перемогу", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, російська армія вдень 26 вересня нанесла ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури в Первомайському Харківської області.