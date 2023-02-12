Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300

Армія країни-агресора РФ знову атакували Харків, завдавши ударів по місту ракетами С-300. Поранення отримав 35-річний чоловік.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо, зафіксовано три влучання ворожих ракет С-300 у місті.

"Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив Синєгубов.

За його словами, пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

Очільник області додав, що внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік.

Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 10 лютого окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано біля 10 вибухів у місті.