Окупанти обстріляли Харків: у місті багато касет від боєприпасів, які не розірвалися

Протягом минулої ночі ворог продовжив обстріли Харкова. Після обстрілів у двох районах міста залишилися касетні боєприпаси, які не розірвалися.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Протягом минулої ночі ворог продовжив обстріли м Харків. Близько 23:00 з РСЗВ "Смерч" був обстріляний Новобаварський район. Пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках. Попередньо – без жертв", - зазначив очільник ОВА.

Також близько опівночі з м. Бєлгород в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території РФ, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки, яким 81 та 71 рік.

У свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів Новобаварського та Холодногірського районів бути вкрай обережними. Після вчорашнього обстрілу міста там багато касет від боєприпасів. Він попросив містян не наближатися до незнайомих предметів.

Також вчора близько 10 ранку ворог масовано обстріляв центр Харкова попередньо з САУ "Піон". Пошкоджені житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі, сталося кілька пожеж.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, загалом внаслідок цього обстрілу 4 людини загинуло, постраждали 14 мирних мешканців, в тому числі дитина 6 років. Дитина госпіталізації не потребувала. Всього госпіталізовано з пораненнями 8 цивільних.

Крім того, протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Богодухівського районів області, зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. В області протягом доби з пораненнями госпіталізована 1 людина.