Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли Харків: влучили у склад піротехніки, яка почала детонувати

Окупанти обстріляли Харків: влучили у склад піротехніки, яка почала детонувати

Російські окупаційні війська ввечері 10 січня обстріляли Харків і влучили у склад піротехніки, в результаті чого вона почала детонувати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без потерпілих. 

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що був ще один приліт також в Київському районі міста. За попередньою інформацією - без постраждалих та руйнувань.

Автор:
Світлана Манько