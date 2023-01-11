Окупанти обстріляли Харків: влучили у склад піротехніки, яка почала детонувати

Російські окупаційні війська ввечері 10 січня обстріляли Харків і влучили у склад піротехніки, в результаті чого вона почала детонувати.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без потерпілих.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що був ще один приліт також в Київському районі міста. За попередньою інформацією - без постраждалих та руйнувань.