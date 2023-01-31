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Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина загинула
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. За добу 30 січня ворог завдав ударів по містам і селам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - зазначив він.
За його словами, через обстріли у місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, у Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.
Нагадаємо, окупанти в ніч на 30 січня вдарили ракетою С-300 по житловій 4-х поверхівці в Київському районі Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє постраждали.