Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. За добу 30 січня ворог завдав ударів по містам і селам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - зазначив він.

За його словами, через обстріли у місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.

Крім того, у Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 30 січня вдарили ракетою С-300 по житловій 4-х поверхівці в Київському районі Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє постраждали.