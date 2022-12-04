Окупанти обстріляли Харківщину: пошкоджена транспортна інфраструктура

Російські окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янську та району. Внаслідок обстрілів пошкоджена транспортна інфраструктура.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру", - зазначив він.

За його словами, в ніч на 4 грудня окупанти вдарили ракетами С-300 по Шевченківській громаді, внаслідок чого там пошкоджені вікна та дахи в 5 приватних будинках.

Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 2 грудня обстріляли чотири райони Харківської області, внаслідок чого пошкоджені будівлі.