Окупанти обстріляли Харківщину: пошкоджені будинки та інфраструктура підприємства

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. За добу 3 лютого ворог завдав ударів по містам і селам Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем були: Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.

У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. Ще у однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували.

Нагадаємо, в деокупованому Ізюмі Харківської області 3 лютого, близько 20:00, підлітки 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Спочатку повідомлялося про 7 постраждалих внаслідок вибуху.