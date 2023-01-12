Окупанти обстріляли Харківщину: пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області.

З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, за добу 10 січня окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Нагадаємо, 10 січня російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих.