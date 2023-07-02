Окупанти обстріляли Харківщину з артелерії та мінометів

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів з артилерії, мінометів та авіації по Богодухівському, Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

Під ворожим вогнем окупантів опинилися такі населені пункти як Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші.

Синєгубов додав, що в селі Богодарове Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор, але тракторист ушкоджень не зазнав. В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.

За уточненими даними, внаслідок обстрілів Балаклії Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше до лікарів звернулася ще одна жінка 73 років з осколковим пораненням. В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.