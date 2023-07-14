Окупанти обстріляли Харківщину з бойової авіації: в ОВА розповіли подробиці

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну проти українського народу. Протягом доби 13 липня в районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

Ворог також обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші.

Синєгубов зазначив, що на щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Він додав, що в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прифронтові райони Харківської області. У смт Дворічна Куп'янського району 67-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.