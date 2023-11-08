Окупанти обстріляли Харківщину з "Ураганів", а по Херсонщині випустили 538 снарядів: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

Росіяни за добу 108 разів обстріляли Херсонщину

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Харківщину обстріляли з "Ураганів"

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, Вовчанськ Чугуївського району.

Ворог активно застосовував авіаудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному, Куп’янського району та Степовому Ізюмського району.

Окупанти також обстріляли з РСЗВ «Ураган» м. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік 1966 року народження.

Крім того, у селі Рубіжне Чугуївського району внаслідок вибуху небезпечного предмету 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Він госпіталізований до лікарні.

Ворог гатив по 25 населених пунктах Запорізької області

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, ворог гатив по 25 населених пунктах Запорізької області. За добу зафіксовано 157 ударів.

Ворог здійснив 4 РСЗВ-обстріли Роботиного та Малої Токмачки, 2 ракетні удари по Вільноандріївці, 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Темирівці, Новоіванівці й Малим Щербакам, а також вгатив 2 авіаснарядами по Оріхову.

Внаслідок артудару по Верхній Терасі поранення отримали місцеві жителі – чоловіки 27 та 54 років. Їх доправлено до лікувальної установи.

За добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини

У Донецькій області російські війська за минулу добу вбили трьох цивільних, повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Фейсбуці.

За 7 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини – у Багатирі", – зазначив він.

Як повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, 7 листопада 2023 року о 19:45 російська армія нанесла удар, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню «Смерч» по селу Багатир Волноваського району.

В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків.

Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.