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Окупанти обстріляли Харківщину: зруйновано приватний житловий будинок
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів", - зазначив він.
Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок.
За словами очільника області, протягом доби постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Зазначимо, за добу 7 січня були атаковані місто Мерефа, Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області.