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Окупанти обстріляли Харківську область

Окупанти обстріляли Харківську область

Російські військові обстріляли Харківську область, внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це на своєму телеграм-каналі повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

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"Внаслідок обстрілів у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд потрапив до будинку місцевої мешканки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, в Ізюмському районі, через обстріл селища Андріївка, було поранено 3 цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські військові обстріляли Очаків та Вознесенськ Наколаївської області. Внаслідок обстрілу Очакова окупанти потрапили до елеватора та знищили кілька тисяч тонн зерна.

Автор:
Степан Крьока