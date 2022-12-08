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Окупанти обстріляли Харківську область, є постраждалі (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ ввечері 8 грудня обстріляла Харківській район, внаслідок чого загорівся приватний будинок, є постраждалі.
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: двоє чоловіків та двоє жінок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці працюють всі профільні служби.
Синєгубов додав, що частину ракет збили сили ППО.
Нагадаємо, окупанти в ніч на 8 грудня випустили ракети С-300 по Куп'янську.