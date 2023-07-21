Окупанти обстріляли Харківську область. Є загиблий та постраждалі

В ніч на 21 липня російські війська відкрили вогонь по селу Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок атаки 56-річна жінка отримала легкі поранення. Також пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом за добу окупанти обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У селі Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу поранення дістали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

По смт Козача Лопань Харківського району росіяни відкрили вогонь з танка. Внаслідок атаки загинув чоловік 60 років. Також пошкоджено приватний будинок та гараж.

У Вовчанську росіяни пошкодили щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди. У Куп'янську під ворожий вогонь потрапили 7 приватних будинків.

В регіоні триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів. Близько 20:10 у селі Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Його госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що також 20 липня у Вовчанську внаслідок обстрілу загинула людина. Крім того, 18 липня жертвою російської агресії став цивільний чоловік. Росіяни вбили його під час обстрілу смт. Дворічна