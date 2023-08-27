Окупанти обстріляли Харківську область. Є жертва

Російські окупаційні війська в другій половині дня 27 серпня атакували Харківську область. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Вогонь по регіону відкрили близько 13:00. Ціллю ворога стало село Одноробівка Золочівської громади.

Загибла жінка була 1984 року народження. Під час атаки вона перебувала на території домоволодіння.

Попередньо відомо, що росіяни відкрили вогонь по мирних жителях з РСЗВ. Також внаслідок атаки виникла пожежа кіоску.

На місце прибули підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Також протягом доби 26 серпня ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

До цього, протягом доби 25 серпня під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.