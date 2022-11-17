Окупанти обстріляли Харківську область: є жертва та поранені

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. За минулу добу, 16 листопада, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та ніші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.

"В Куп'янську постраждали складські будівлі, в Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж", - зазначив він.

Синєгубов повідомив, що в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років.

Крім того, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок.

Нагадаємо, війська РФ ввечері 15 листопада під час масованої атаки по всій Україні завдали ракетного удару і по Харкову. Ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури.