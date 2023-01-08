Окупанти обстріляли Харківську область: пошкоджений об'єкт промисловості та будівля ДСНС

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. За добу 7 січня були атаковані місто Мерефа, Чугуївський та Куп’янський райони.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець", - зазначив він.

Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського.

За словами Синєгубова, у Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 6 січня окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну в Харківській області.