Росіяни обстріляли Харківську область — убили громадянина РФ

Протягом доби 3 серпня російські війська атакували Чугуївський та Харківський райони області. Від обстрілів зі сторони росіян загинув чоловік 58 років у Чугуїв, як з'ясувалося, він — громадянин РФ.

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Про це у Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, поранення отримали троє жінок в Чугуївському районі, лікарям вдалося врятувати їх життя. Щодо руйнувань, то загарбники пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, в результаті виникли пожежі. По Циркунах окупанти тричі відкривали вогонь з артилерійських систем.

Близько 01:30 4 серпня ворог випустив ракети із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. Ракети вдарили по об'єкту інфраструктури в Немишлянському району. За попередніми даними, 2 влучання зафіксували по відкритій території в Харківському районі. Постраждалих немає.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. В районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли з втратами", — додав Синєгубов.

Протягом останньої доби на Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка, повідомили у Генштабі. Збройні сили України вступили в бій з загарбниками, з ціллю відбити атаку. Станом на ранок 4 серпня бойові дії на цьому напрямку тривають.

Нагадаємо, вночі 4 серпня у Харкові окупанти поцілили в адміністративну будівлю Немишлянського районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що ніхто не постраждав, пожежа також не виникала.