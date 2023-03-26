Окупанти обстріляли Харківську область — знищили житловий будинок, пошкодили ще декілька

Армія Російської Федерації 25 березня відкривала вогонь по ряду населених пунктів Харківської області. В селі Тимофіївка Богодухівського району російські обстріли знищили житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкодили.

Про це 26 березня в Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілу села Тимофіївка Харківської області. Фото: Facebook Олега Синєгубова

Загалом минулої доби загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села.

Росіяни обстрілюють прикордоння Харківщини. Фото: Facebook Олега Синєгубова

Вовчанськ обстріляли з РСЗВ, внаслідок атак також зафіксували пошкодження житлових будинків.

Крім того, в селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм загинув.

Загалом за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4,5 га території та знешкодили 149 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено будівлю храму.

Саме через постійні ворожі обстріли Харківська ОВА почала обов’язкову безкоштовну евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.